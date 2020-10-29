100 مؤسسة عمرة تتأهب لمقاضاة وزارة الحج

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يعتزم أكثر من 100 من أصحاب مؤسسات وشركات العمرة مقاضاة «الحج والعمرة» بسبب المبالغ المطلوب سدادها (تتجاوز 600 مليون ريال) غرامات عن معتمريها المتأخرين عن العودة إلى بلدانهم. وأشارت مصادر «عكاظ» إلى أن ملاك الشركات والمؤسسات عقدوا اجتماعات عدة مع أحد المحامين البارزين في منطقة مكة المكرمة لتجهيز الوكالات استعدادا لرفع الدعاوى القضائية.

وسبق المتضررون عزمهم على المقاضاة بمخاطبة وزارة الحج ودعوتها لإعادة النظر في مبالغ الغرامات التي تهدد شركات ومؤسسات العمرة بالخروج من السوق وحرمان مئات الشبان والشابات السعوديين من وظائفهم في مؤسسات الحج والعمرة، بعد الخسائر التي تكبدتها في أعقاب جائحة كورونا.