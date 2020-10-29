حجازي الاتحاد يصل إلى جدة

المناطق_جدة

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة ليلة امس، محترف الاتحاد المصري أحمد حجازي، وكانت نادي إدارة الاتحاد قد وقعت مع المدافع المصري قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية قادماً من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي.

وبدأ حجازي (29 عاماً) مسيرته مع نادي الإسماعيلي في 2009، قبل أن ينتقل عام 2012 إلى فيورنتينا الإيطالي، وتمت إعارته إلى فرق بيروجيا عام 2015، وعاد في ذلك العام إلى مصر مرتدياً قميص الأهلي.

وبقي اللاعب المدافع في مصر موسمين قبل أن يعود إلى أوروبا وتحديداً مع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي الذي استعاره أولاً في موسم 2017-2018، قبل أن ينتقل إليه بشكل دائم.