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شاهد التفاصيل: بدء التقديم في برامج تنمية رأس المال البشري السياحي
http://almnatiq.net/?p=916667
المناطق_الرياض

أطلقت وزارة السياحة عن استراتيجية تنمية رأس المال البشري في القطاع السياحي لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية عبر 15 برنامجا تدريبيا يسهم في تعزيز التنمية السياحية وتحقيق الاستدامة ، وفق التفاصيل التالية:

أعمدة الاستراتيجية:

توطين الوظائف في القطاع السياحي.

تأهيل الكفاءات المحلية لخلق فرص وظيفية للمواطنين.

تطوير الكفاءات المحلية بتقديم أعلى معايير الجودة التعليمية والتدريبية.

تمكين الأفكار الإبداعية المحلية والمشاريع القائمة من رواد الأعمال.

نشر الثقافة والوعي للطلاب في مجال صناعة السياحة.

البرامج:

برنامج الابتعاث والمنح الدراسية السياحي.

برنامج التعليم التنفيذي.

برنامج مسرعة الأعمال السياحي.

برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف.

منصة التعليم السياحي الإلكتروني.

برنامج بناء القدرات للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة.

برنامج التدريب التطبيقي.

برنامج تدريب الإعارة.

استوديو الشركات الناشئة.

شهادات الاعتماد الاحترافية.

برنامج حفاوة.

مجمع الابتكار وريادة الاعمال السياحي.

برنامج إعداد القادة.

برنامج معسكر تأسيس المنشآت السياحية.

برنامج تحدي الوجهات السياحية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://hcdp.mt.gov.sa

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