إصابات كورونا في الهند تتجاوز 8 ملايين

إصابات كورونا في الهند تتجاوز 8 ملايين

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إصابات كورونا في الهند تتجاوز 8 ملايين

إصابات كورونا في الهند تتجاوز 8 ملايين
http://almnatiq.net/?p=916681

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند، أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز ثمانية ملايين اليوم الخميس، بعد تسجيل 49881 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

والهند لديها ثاني أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت 8.8 مليون حالة.

وشهدت الزيادات اليومية تراجعاً كبيراً في الهند من ذروتها في سبتمبر، لكن خبراء يحذرون من أن الأرقام قد ترتفع مرة أخرى خلال موسم المهرجانات الحالي.

والوفيات في الهند جراء الفيروس منخفضة نسبيا مقارنة مع عدد الإصابات، مع تسجيل 517 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 120527.

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