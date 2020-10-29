فاوتشي: هذا موعد عودة الحياة الطبيعية.. وجاهزية لقاح كورونا

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فاوتشي: هذا موعد عودة الحياة الطبيعية.. وجاهزية لقاح كورونا

فاوتشي: هذا موعد عودة الحياة الطبيعية.. وجاهزية لقاح كورونا
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المناطق_الرياض

حذّر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، من أن الحياة قد لا تعود إلى طبيعتها في البلاد قبل عام 2022.

وقال فاوتشي في مقابلة مع مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، نشرت أمس الأربعاء: إنه لا يتوقع أن يكون اللقاح جاهزًا قبل يناير 2021، وربما بعد ذلك.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت في موقف سيئ بعد فشلها في المحافظة على أرقام منخفضة من الإصابات بوباء “كوفيد-19″، في المرحلة التي تلت نهاية الصيف.

وقال إنه كان يجب على السلطات أن تعمل على تقليص الإصابات؛ لكنها فشلت في ذلك.

وفي مقابلة منفصلة مع مجلة “ملبورن” الأسترالية، قال فاوتشي: “في حال حصلنا على التطعيم وبدأنا في حملة توزيعه بنسبة كبيرة في الربع الثاني أو الثالث من 2021، أعتقد أن من السهولة في نهاية ذلك العام أو في مطلع 2022 أن تعود بعض مظاهر الحياة الطبيعية”.

ووفق “سكاي نيوز” كان مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، روبرت ريدفيلد، قد قال في إفادة أمام الكونجرس قبل أيام: من المرجح ألا يكون اللقاح متوفرًا حتى الربع الثاني أو الثالث من 2021.

وهذا يعني أن الإغلاقات العامة أو الجزئية ستظل مستمرة خلال الأشهر المقبلة؛ سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

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