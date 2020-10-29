تذبذب أسعار النفط.. وخام “برنت” عند 39.15 دولار للبرميل

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق لتعكس تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار .

وارتفعت العقود الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر لأسعار خام النفط “نيمكس” 0.19%، وفي تمام الساعة 06:36 صباحاً بتوقيت جرينتش، عند مستويات 37.46 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 37.39دولار للبرميل، بينما عقود خام “برنت” 0.03% لتتداول عند 39.15 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 39.16دولار للبرميل.

في حين انخفض مؤشر الدولار 0.04% إلى 93.40 مقارنة بالافتتاحية عند 93.43.