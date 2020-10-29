احدث الأخبار

رئيس بلدية القريات يدشن برنامج الرقابة عن بُعد
أبرز المواد
 أمانة الجوف تعلن تمديد فترة استقبال العطاءات لـ٤٣ فرصة استثمارية
منطقة الجوف
 تذبذب أسعار النفط.. وخام “برنت” عند 39.15 دولار للبرميل
أبرز المواد
 فاوتشي: هذا موعد عودة الحياة الطبيعية.. وجاهزية لقاح كورونا
أبرز المواد
 إصابات كورونا في الهند تتجاوز 8 ملايين
أبرز المواد
 صور جديدة لمنشأة نطنز.. إيران تخبئ محطتها تحت الأرض
أبرز المواد
 إنتاج النفط الأمريكي قد لا يعود قريباً لمستوى 13 مليون برميل يومياً
أبرز المواد
 شاهد التفاصيل: بدء التقديم في برامج تنمية رأس المال البشري السياحي
أبرز المواد
 رقم قياسي غير مسبوق: قرابة 136 ألف وفاة بكورونا في إيران
أبرز المواد
 كورونا حول العالم: 1.17 مليون وفاة و 44.2 مليون إصابة
أبرز المواد
 “الأرصاد”: تتأثر منطقتا مكة والمدينة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية
أبرز المواد
 خلال 24 ساعة: 72.183 إصابة جديدة و901 حالة وفاة بكورونا في أمريكا
أبرز المواد
رئيس بلدية القريات يدشن برنامج الرقابة عن بُعد

رئيس بلدية القريات يدشن برنامج الرقابة عن بُعد

أبرز المواد
أمانة الجوف تعلن تمديد فترة استقبال العطاءات لـ٤٣ فرصة استثمارية

أمانة الجوف تعلن تمديد فترة استقبال العطاءات لـ٤٣ فرصة استثمارية

منطقة الجوف
تذبذب أسعار النفط.. وخام “برنت” عند 39.15 دولار للبرميل

تذبذب أسعار النفط.. وخام “برنت” عند 39.15 دولار للبرميل

أبرز المواد
فاوتشي: هذا موعد عودة الحياة الطبيعية.. وجاهزية لقاح كورونا

فاوتشي: هذا موعد عودة الحياة الطبيعية.. وجاهزية لقاح كورونا

أبرز المواد

أمانة الجوف تعلن تمديد فترة استقبال العطاءات لـ٤٣ فرصة استثمارية

أمانة الجوف تعلن تمديد فترة استقبال العطاءات لـ٤٣ فرصة استثمارية
http://almnatiq.net/?p=916693
المناطق_الجوف

أعلنت أمانة منطقة الجوف عن تمديد فترة استقبال العطاءات عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” للمنافسة على ٤٣ فرصة استثمارية متنوعة تم الإعلان عنها للمؤسسات والمستثمرين يوم الاثنين 12/01/1442هـ.
وأوضحت الأمانة أنه تم تمديد فترة استلام العطاءات لستة فرص استثمارية من ضمنها مدينة ترفيهية متكاملة وفندق 3 نجوم حتى 22 ربيع الثاني المقبل، و4 فرص حتى يوم 15 من ذات الشهر، كما تم تمديد استقبال العطاءات لـ 19 فرصة استثمارية تشمل لوحات دعائية وصرافات آلية إلى يوم 8 ربيع الثاني المقبل، و11 فرصة استثمارية من ضمنها سكن عمال وأكشاك حتى الأول من الشهر ذاته.
وكانت الأمانة قد أعلنت في وقت سابق عن طرح الفرص الاستثمارية، ودعت الراغبين في الإطلاع وشراء الكراسات الخاصة بالشروط والمواصفات إلى زيارة الموقع الإلكتروني (بلدي) أو من خلال تطبيق (فرص) عبر الجوال.
وقال المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان إن التمديد يأتي حرصاً من الأمانة على إتاحة الفرصة لكافة المستثمرين والمؤسسات الوطنية للاستفادة من الفرص المطروحة، مضيفاً أن الأمانة حريصة على طرح جميع المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة، في مختلف المجالات، أمام المستثمرين، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات سمو أمير الجوف ، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

روابط ذات صلة

رئيس بلدية القريات يدشن برنامج الرقابة عن بُعد

رئيس بلدية القريات يدشن برنامج الرقابة عن بُعد
اختتام ملتقى “الإبداع في رعاية الموهوبين” بتعليم القريات بمشاركة نخبة من المهتمين والخبراء في مجال الموهبة

اختتام ملتقى “الإبداع في رعاية الموهوبين” بتعليم القريات بمشاركة نخبة من المهتمين والخبراء في مجال الموهبة
أمير منطقة الجوف يفتتح غداً مهرجان أيام العسل

أمير منطقة الجوف يفتتح غداً مهرجان أيام العسل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*