أمانة الجوف تعلن تمديد فترة استقبال العطاءات لـ٤٣ فرصة استثمارية

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أعلنت أمانة منطقة الجوف عن تمديد فترة استقبال العطاءات عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” للمنافسة على ٤٣ فرصة استثمارية متنوعة تم الإعلان عنها للمؤسسات والمستثمرين يوم الاثنين 12/01/1442هـ.

وأوضحت الأمانة أنه تم تمديد فترة استلام العطاءات لستة فرص استثمارية من ضمنها مدينة ترفيهية متكاملة وفندق 3 نجوم حتى 22 ربيع الثاني المقبل، و4 فرص حتى يوم 15 من ذات الشهر، كما تم تمديد استقبال العطاءات لـ 19 فرصة استثمارية تشمل لوحات دعائية وصرافات آلية إلى يوم 8 ربيع الثاني المقبل، و11 فرصة استثمارية من ضمنها سكن عمال وأكشاك حتى الأول من الشهر ذاته.

وكانت الأمانة قد أعلنت في وقت سابق عن طرح الفرص الاستثمارية، ودعت الراغبين في الإطلاع وشراء الكراسات الخاصة بالشروط والمواصفات إلى زيارة الموقع الإلكتروني (بلدي) أو من خلال تطبيق (فرص) عبر الجوال.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان إن التمديد يأتي حرصاً من الأمانة على إتاحة الفرصة لكافة المستثمرين والمؤسسات الوطنية للاستفادة من الفرص المطروحة، مضيفاً أن الأمانة حريصة على طرح جميع المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة، في مختلف المجالات، أمام المستثمرين، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات سمو أمير الجوف ، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.