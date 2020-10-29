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رئيس بلدية القريات يدشن برنامج الرقابة عن بُعد

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رئيس بلدية القريات يدشن برنامج الرقابة عن بُعد

رئيس بلدية القريات يدشن برنامج الرقابة عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=916694
المناطق_القريات

دشن رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، برنامج الرقابة عن بُعد على المطاعم والمراكز التجارية في مرحلته الأولى، والذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة، باستخدام الوسائل التقنية المتقدمة والأجهزة الإلكترونية الحديثة .
وتابع المهندس الشمري بعض الملاحظات في المطاعم والمراكز التجارية عبر الكاميرات، ووجه على الفور من مركز العمليات الفرق الميدانية ببعض الإرشادات والنصائح التي من شأنها تقديم الأفضل والأميز في خدمة المواطن والمقيم، مستمعاً لشرح واف من المشرف على إدارة الرقابة الشاملة سلمان الشرعان عن البرنامج وكيفية العمل والتنسيق مع المراقبين المختصين بالميدان لإنهاء الملاحظات ورصد المخالفات .

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