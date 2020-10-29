احدث الأخبار

أحمد موسى يكشف أسرار رحيله عن النصر السعودي
أبرز المواد
 حملة للتوعية بسرطان الثدي في مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة
أبرز المواد
 ٢٦٩ مستفيد ومستفيدة من خلال عدد من المحاضرات في الاسعافات الأولية
أبرز المواد
 متحدث عسكري يمني: اغتيال قيادات حوثية بصنعاء مرتبط بسفير النظام الإيراني الجديد
أبرز المواد
 وفاة قائد عسكري بارز في الجيش الإيراني بفيروس كورونا‎‎
أبرز المواد
 د.رجاء الله السلمي :الحضور الجماهيري مرتبط بالجهات المعنية بمتابعة مستجدات فايروس كورونا المستجد
محليات
 رئيس بلدية القريات يدشن برنامج الرقابة عن بُعد
أبرز المواد
 أمانة الجوف تعلن تمديد فترة استقبال العطاءات لـ٤٣ فرصة استثمارية
منطقة الجوف
 تذبذب أسعار النفط.. وخام “برنت” عند 39.15 دولار للبرميل
أبرز المواد
 فاوتشي: هذا موعد عودة الحياة الطبيعية.. وجاهزية لقاح كورونا
أبرز المواد
 إصابات كورونا في الهند تتجاوز 8 ملايين
أبرز المواد
 صور جديدة لمنشأة نطنز.. إيران تخبئ محطتها تحت الأرض
أبرز المواد
أحمد موسى يكشف أسرار رحيله عن النصر السعودي

أحمد موسى يكشف أسرار رحيله عن النصر السعودي

أبرز المواد
حملة للتوعية بسرطان الثدي في مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة

حملة للتوعية بسرطان الثدي في مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة

أبرز المواد
٢٦٩ مستفيد ومستفيدة من خلال عدد من المحاضرات في الاسعافات الأولية

٢٦٩ مستفيد ومستفيدة من خلال عدد من المحاضرات في الاسعافات الأولية

أبرز المواد
متحدث عسكري يمني: اغتيال قيادات حوثية بصنعاء مرتبط بسفير النظام الإيراني الجديد

متحدث عسكري يمني: اغتيال قيادات حوثية بصنعاء مرتبط بسفير النظام الإيراني الجديد

أبرز المواد

وفاة قائد عسكري بارز في الجيش الإيراني بفيروس كورونا‎‎

وفاة قائد عسكري بارز في الجيش الإيراني بفيروس كورونا‎‎
http://almnatiq.net/?p=916705
المناطق-الرياض

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، اليوم الخميس، إن قائدا كبيرا برتبة لواء في الجيش الإيراني توفي اليوم جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوكالة الإيرانية إن “قائد قوات الجيش بمحافظة مركزي وسط إيران، اللواء قاسم جليل وند، توفي صباح الخميس جراء إصابته بفيروس كورونا“، مضيفة أن ”اللواء قاسم جليل وند هو -أيضا- عضو في مجلس الأمن الإقليمي بمحافظة مركزي“.
ومجلس الأمن الإقليمي، هيئة تابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، وتتكون من الأجهزة الأمنية وإنفاذ القانون والجيش في كل محافظة، ومهمتها إرساء وتثبيت الأمن في كل محافظة، ويرأس هذه الهيئة الأمنية حاكم المحافظة.
من جانب آخر، قال عضو بارز في الجمعية الطبية الإيرانية، إن عدد الوفيات في البلاد من فيروس كورونا هو ثلاثة إلى أربعة أضعاف الرقم الرسمي الذي أصدرته الحكومة، وهو آخر تحذير من الأطباء الإيرانيين الذين يحثون القادة السياسيين على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء الوباء.
وقال حسين قشلاقي، العضو البارز في المجلس الطبي الأعلى الإيراني، وهي جمعية مهنية غير حكومية ترخص الأطباء، أن الحكومة الإيرانية تواجه ارتفاعا آخر في الإصابات.

روابط ذات صلة

أحمد موسى يكشف أسرار رحيله عن النصر السعودي

أحمد موسى يكشف أسرار رحيله عن النصر السعودي
حملة للتوعية بسرطان الثدي في مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة

حملة للتوعية بسرطان الثدي في مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة
٢٦٩ مستفيد ومستفيدة من خلال عدد من المحاضرات في الاسعافات الأولية

٢٦٩ مستفيد ومستفيدة من خلال عدد من المحاضرات في الاسعافات الأولية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*