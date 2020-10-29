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٢٦٩ مستفيد ومستفيدة من خلال عدد من المحاضرات في الاسعافات الأولية

٢٦٩ مستفيد ومستفيدة من خلال عدد من المحاضرات في الاسعافات الأولية
http://almnatiq.net/?p=916708
المناطق_منى الريس
نفذ فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك عدد من المحاضرات في الأسعافات الأولية لمنسوبي قسم الشؤون الصحية المدرسية التابع لإدارة التعليم بالمنطقة وذلك من خلال تنفيذ محاضرتين عن الإسعافات الأولية عبر برنامج زووم .
وأوضح متحدث هيئة الهلال الاحمر  بالمنطقة محمد العنزي ، بأن هذه المحاضرات تأتي ضمن الخطة العامة للتدريب لعام ٢٠٢٠ م. حيث تحرص الهيئة من خلال ذلك إلى نشر الثقافة الإسعافية وإيضاح طرق التعامل الصحيح مع إصابات الكسور وحوادث الحريق والنزيف وغيرها من الإصابات الطارئة ،  هذا و بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من هذه المحاضرات مايقارب ٢٦٩ من المرشدين والمرشدات الصحيين .
مؤكداً حرص الهيئة على زيادة الوعي الصحي والإرشادي لجميع شرائح المجتمع ، ولما في ذلك من أهمية بأنقاذ اي حالة اسعافية طارئة لاسمح الله .

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