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حملة للتوعية بسرطان الثدي في مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة

حملة للتوعية بسرطان الثدي في مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة
http://almnatiq.net/?p=916715
المناطق_بريدة
أقامت مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة، بالتعاون مع كلية الطب بالجامعة، يوم الثلاثاء الموافق 10/3/1442هـ، حملة توعوية تثقيفية للتوعية بسرطان الثدي في مقر المدرسة بالمدينة الجامعية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصحية، حيث احتوت الحملة على تقديم الاستشارات الطبية والتوعوية، بمشاركة طالبات النادي الطلابي بكلية الطب.
وقدمت الحملة خدمات الفحص الذاتي للزائرات والمنسوبات بمشاركة الدكتورة مها محمد عضو هيئة التدريس بكلية الطب وطالبات الكلية، إضافة إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر، حيث هدفت الحملة لتعزيز الوعي بالفحص المبكر للوقاية التي تُسهم في سلامة وصحة الجميع، ووصل عدد المستفيدات قرابة 45 مستفيدة ما بين الاستشارات والفحص الذاتي.
وتأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات الشهر العالمي لسرطان الثدي التي تنفذها الجامعة بهدف توعية المجتمع، خاصة النساء عن عوامل الخطورة التي تزيد احتمال الإصابة بسرطان الثدي، وطرق الوقاية منه، وأهمية الكشف المبكر، والفئة المستهدفة، ومكان توفر الخدمة، وتوفير خدمة متكاملة لمكافحة سرطان الثدي من الكشف إلى العلاج.

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