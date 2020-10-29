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الكويت تدين وتستنكر استمرار استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين وللمناطق المدنية في المملكة
http://almnatiq.net/?p=916749
المناطق - واس

أدانت دولة الكويت اليوم واستنكرت بشدة استمرار تهديد ميليشيا الحوثي الإرهابية لأمن واستقرار المملكة ، واستهدافها بعدد من الطائرات المسيرة .
وعدّ مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية استمرار هذه الأعمال الإجرامية وتزايد وتيرتها انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية وتهديداً سافراً لأمن المملكة وشعبها وتقويضا لاستقرار المنطقة، الأمر الذي يستوجب معه تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لتحمل، مسؤولياته في لجم تلك الأعمال الإجرامية ووضع حد لها .
وأكد المصدر في ختام تصريحه لوكالة الأنباء الكويتية وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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