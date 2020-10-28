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أمير نجران يستعرض مبادرات الدعم المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية

أمير نجران يستعرض مبادرات الدعم المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية

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أمير نجران يستعرض مبادرات الدعم المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية

أمير نجران يستعرض مبادرات الدعم المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=916758
المناطق - واس

ثمن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ما يقدمه فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة، من خِدْمات للمستفيدين تشمل برامج التمويل، ودعم الأسر المنتجة.
واطلع سموه خلال لقائه اليوم، بمدير عام فرع البنك بالمنطقة مانع بن قميش بن حمد، على الدليل الموحد لمبادرات الدعم المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن مواجهة تفشي فيروس كورونا، قدمهـ إلى جانب استعراض نطاق مبادرات الدعم، والفئاتِ المستهدفة من المبادرات، ودعم ركيزة الإنتاج.
بدوره بيّن مدير الفرع دور البنك في الجانب التأهيلي والتدريبي، مشيراً إلى أنه تمت إقامة عددٍ من الدورات التدريبية وورش العمل، إلى جانب دعم المشاريع والاستثمارات النوعية ومتناهية الصغر في القطاعات الواعدة وذات الأولوية.

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