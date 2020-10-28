أكثر من 100 ألف مستفيد من خِدْمات مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر

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قدّم مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر خِدْماته لأكثر من 100 ألف مستفيد، وذلك خلال العام المنصرم.

وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن عدد مراجعي الطوارئ قد بلغ 53439 ألف مراجع، والعيادات الخارجية 54455، فيما نوِّمَ 10425 مريضاً ومريضة، إلى جانب إجراء 494511 فحصاً مخبرياً.

يذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة مركز للقلب،و 3 للسكري،و 3 للكلى،و 3 أسنان، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.