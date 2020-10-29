“التعليم” تعلن تلقي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، لجميع الموفدين والموفدات من شاغلي الوظائف التعليمية؛ عن تلقي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي؛ اعتباراً من ١٤٤٢/٣/١١هـ ولمدة شهر عبر نظام فارس؛ وفق الشروط والضوابط المحددة.
تعلن #وزارة_التعليم لجميع الموفدين والموفدات من شاغلي الوظائف التعليمية؛ عن تلقي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي؛ اعتباراً من ١٤٤٢/٣/١١هـ ولمدة شهر عبر #نظام_فارس؛ وفق الشروط والضوابط المحددة. pic.twitter.com/wMsiHSUFX9
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) October 29, 2020
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