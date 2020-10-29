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“التعليم” تعلن تلقي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني

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“التعليم” تعلن تلقي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني

“التعليم” تعلن تلقي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني
http://almnatiq.net/?p=916778
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، لجميع الموفدين والموفدات من شاغلي الوظائف التعليمية؛ عن تلقي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي؛ اعتباراً من ١٤٤٢/٣/١١هـ ولمدة شهر عبر ⁧نظام فارس؛ وفق الشروط والضوابط المحددة.

 

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