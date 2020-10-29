أمير القصيم يتفقد الأعمال المنجزة لاستكمال تنفيذ مشروع طريق القصيم مكة المكرمة المباشر

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم , عدد من المشاريع والأعمال المنجزة لاستكمال تنفيذ مشروع طريق القصيم /مكة المكرمة المباشر , من تقاطعه مع طريق الرياض /المدينة المنورة السريع, حتى تقاطعه مع طريق الشبيكية.

وبدأ سمو أمير منطقة القصيم جولته التفقدية بالاطلاع على المخططات التنفيذية للمرحلة التي تم العمل فيها مؤخرا والتي تبدأ من تقاطع طريق القصيم / مكة المكرمة المباشر مع طريق الرياض / المدينة المنورة السريع و حتى تقاطع الطريق مع طريق الرس / النبهانية والذي يبلغ طول هذه المرحلة 25 كلم ، وتشمل هذه المرحلة تنفيذ تقاطع علوي لربط هذا الطريق مع طريق الرياض / المدينة المنورة السريع وانشاء جسر وادي الرمة بطول 900 متر .

عقب ذلك شاهد سموه المراحل المنفذة والجاري تنفيذها بطول 135 كلم من إجمالي المشروع ، وعددها 5 مراحل أنجزت منها مرحلتين وجاري العمل في المراحل الاخرى ويبلغ اجمالي تكاليف هذه المراحل 851,309,383 مليون ريال.

كما اطلع سموه على عرض مرئي يوضح المراحل التي تم تنفيذها وكذلك الأعمال التي يجري تنفيذها حالياً .

وأكد سمو أمير منطقة القصيم خلال زيارته التفقدية على أنه من فضل الله وتوفيقه ثم دعم قيادتنا الرشيدة نرى اليوم مرحلة جديدة من مراحل الإنجاز في تنفيذ طريق القصيم /مكة المكرمة المباشر وربطه مع طريق الرياض /المدينة المنورة السريع بمسافة 25 كم مع عدد من الجسور ، من المتوقع بمشيئة الله أن تنجز هذه المرحله خلال 15 شهراً , مشيراً الى أن ما يتم تنفيذه من طريق القصيم / مكة المكرمة المباشر سوف يخدم العديد من المراكز والهجر والمناطق التي يمر بها, لحين استكمال مساره وعلى ما خطط له.

وقال سموه : ما رأيناه اليوم في تنفيذ طريق القصيم / مكة المكرمة يعتبر بفضل الله وتوفيقه منجزا حضاريا عظيماً كونه من الطرق المحورية الهامة والمنفذ بأعلى المواصفات الفنية , وسيخدم المناطق الشمالية والوسطى القاصدين بيت الله الحرام بهدف تقريب المسافات بشكل كبير عند اكتماله بإذن الله تعالى.

وأشار سموه أن هذه الأعمال الجبارة تدل دلاله واضحة على أن قيادتنا الرشيدة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ لا تألوا ليل نهار في بذلها وعطائها تجاه تنفيذ هذه المشاريع, مشيراً على أن استثمار الدولة بأبنائها وتعليمهم وتدريبهم يعتبر استثماراً ناجحا بوجود كفاءات عالية من الزملاء المهندسين المحترفين في وزارة النقل بقيادة معالي الوزير وكافة وكلاء الوزارة وفرع وزارة النقل والطرق بالمنطقة , والذين يشرفون على تخطيط وتنفيذ هذه المشاريع التنموية الرائدة, مبيناً على أن هذا اليوم هو من الأيام التي نفتخر ونعتز بها بعطاء وبذل أبناء هذه البلاد من مهندسين مختصين مسؤولين ينفذون الأعمال بأوقات قياسية وتختصر كثير من الوقت, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

رافق سموه خلال الجولة التفقدية وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي , والمشرف على الشؤون التنموية بإمارة المنطقة فهد الدبيخي.