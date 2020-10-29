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صندوق تنمية الموارد البشرية يترشح لجائزة Equals العالمية في فئة القيادة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

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صندوق تنمية الموارد البشرية يترشح لجائزة Equals العالمية في فئة القيادة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

صندوق تنمية الموارد البشرية يترشح لجائزة Equals العالمية في فئة القيادة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
http://almnatiq.net/?p=916795
المناطق - الرياض

ترشح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلاً في برنامج أكاديمية “هدف” للقيادة، لجائزة Equals العالمية في فئة القيادة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام 2020م، ووصوله للقائمة النهائية التي تضم 25 برنامجاً من بين 340 مرشح عالمياً آخراً. وتنظم الجائزة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرآة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

ويأتي ترشح برنامج أكاديمية “هدف” للقيادة، نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج من خلال نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، بالإضافة إلى عقد الشراكات مع الجامعات العالمية ومد جسور التعاون مع جهات أخرى متخصصة في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات، الأمر الذي انعكس على نوعية المخرجات وتحقيق الأهداف في تدريب وتمكين القوى الوطنية من تسنم الوظائف الإشراقية والقيادية في القطاع الخاص، وإكسابها جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، ومساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية.

وسيراً نحو الأهداف الجوهرية، تعمل الأكاديمية على تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما يحقق الأداء والإنتاجية، ويدعم رفع معدلات التوطين النوعي والمتميز‪.

ويمر البرنامج بست مراحل، تبدأ بعملية التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وتتضمن المرحلة التالية تدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم. وفي المرحلة الثالثة من البرنامج؛ يقوم المتدربين بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الرابعة يتلقى المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، وفي المرحلة الخامسة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج. وترتكز المرحلة السادسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.  

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