معهد العاصمة النموذجي ينفذ حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبيه

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نفذ معهد العاصمة النموذجي حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية لمنسوبيه ،بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بالتجمع الصحي الأول بالرياض .

وأوضح القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم ، أنَّ الحملة تستهدف منسوبي المعهد بهدف رفع مستوى الوقاية الصحية لديهم، منوهًا بجهود إدارة الصحة العامة بالتجمع الصحي الأول بالرياض للرفع من مستوى الوعي الصحي والوقائي، مقدمًا الشكر على مبادرتهم الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية وللفريق الطبي الزائر للمعهد بإشراف الدكتور أيمن بداري والممرض صالح الجري والصيدلي يوسف العسيري .

يذكر أنَّ وزارة الصحة أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار «نخلي هالموسم سليم»، وتستهدف الحملة المواطنين والمقيمين من الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا وعامة للمجتمع ، للحفاظ على سلامتهم، من أجل تعزيز الوعي الصحي .