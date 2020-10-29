احدث الأخبار

باكستان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة تجاه المملكة
منوعات
 مصر تدين استمرار ميليشيا الحوثي إطلاق طائرات مفخخة تجاه المملكة
أبرز المواد
 معهد العاصمة النموذجي ينفذ حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبيه
منطقة الرياض
 مفتي عام المملكة ينوه بقرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ (500.000) ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا
أبرز المواد
 المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يشكر القيادة
منطقة الرياض
 مدير صحة عسير يوجه بتشغيل ٣٨ عيادة أسنان مناوبة بالمنطقة
منطقة عسير
 أمانة تبوك‬⁩ تحدد موعد سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية والمنح السامية
منطقة تبوك
 أمانة تبوك تدشن حملة لتطعيم منسوبيها ضد الإنفلونزا الموسمية
منطقة تبوك
 البرلمان العربي يُدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة باتجاه المملكة
أبرز المواد
 صندوق تنمية الموارد البشرية يترشح لجائزة Equals العالمية في فئة القيادة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
أبرز المواد
 قمة مجموعة الأعمال السعودية تختتم أعمالها بأكثر من 8 آلاف مشارك و3 ملايين مشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
أبرز المواد
 المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية
أبرز المواد
باكستان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة تجاه المملكة

باكستان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة تجاه المملكة

منوعات
مصر تدين استمرار ميليشيا الحوثي إطلاق طائرات مفخخة تجاه المملكة

مصر تدين استمرار ميليشيا الحوثي إطلاق طائرات مفخخة تجاه المملكة

أبرز المواد
معهد العاصمة النموذجي ينفذ حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبيه

معهد العاصمة النموذجي ينفذ حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبيه

منطقة الرياض
مفتي عام المملكة ينوه بقرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ (500.000) ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا

مفتي عام المملكة ينوه بقرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ (500.000) ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا

أبرز المواد

باكستان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة تجاه المملكة

باكستان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة تجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=916826
المناطق - واس

أدانت باكستان بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية الطائرات بدون طيار والمفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري اليوم أن باكستان تدين استمرار هذه الهجمات الإرهابية، وتقدر الاعتراض الناجح لها من جانب قوات تحالف دعم الشرعية يوم أمس؛ مما حال دون إزهاق أرواح الأبرياء.
وجدد تضامن باكستان ودعمها الكامل للمملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

روابط ذات صلة

فاوتشي: هذا موعد عودة الحياة الطبيعية.. وجاهزية لقاح كورونا

فاوتشي: هذا موعد عودة الحياة الطبيعية.. وجاهزية لقاح كورونا
جورجيا ولاية متأرجحة.. لماذا؟

جورجيا ولاية متأرجحة.. لماذا؟
“أبل” تهدد عرش “جوجل” بمحرك بحث جديد

“أبل” تهدد عرش “جوجل” بمحرك بحث جديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*