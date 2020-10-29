بر جازان توفر 430 جوال لمستفيديها

المناطق - فضة عطيف

وفرت الجمعية البر الخيرية بجازان عدد 430 جهازاً لوحيا تحت شعار ” دارس ” للمستفيدين من الأيتام والفقراء والمساكين للمساهمة في التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد وذلك لمساعدة أبناء مستفيديها من حضور المنصات التعليمية بكل سهوله.

وأوضح أمين عام جمعية البر بجازان الشيخ محمد بن حسن علاوي أن الجمعية وقعت اتفاقية شراكة مع إدارة تعليم جازان لتقديم الأجهزة للمستفيدين من البرنامجمشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الشراكات المجتمعية التي تقيمها الجمعية لتقديم افضل الخدمات لمستفيديها من الأيتام والفقراء والمساكين للمساهمة في التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد وحضور المنصات التعليمية

وأفاد ان الجمعية تسعى من خلال برامجها المجتمعية إلى توسيع دائرة خدماتها لتشمل كافة مستفيديها من المواطنين والمقيمين بما يتناغم مع رؤية 2030 في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة متميز بما يحقق مسؤوليتها الاجتماعية، وبما ينسجم مع قيم التكافل والتراحم والتعاطف بين افراد المجتمع , كما أن هذه الاتفاقية ستسهم في تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة في دعم العمل الخيري والتعليمي بما يخدم المواطن والوطن، مقدماً دعوته لكافة الجهات الداعمة الاخرى في بناء شراكات مع الجمعية في كافة المجالات لدعم انشطتها بما يحقق استدامته لرفع المعاناة عن هذه الفئة الغالية على قلوبنا.