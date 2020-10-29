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‏رئيس هيئة الأركان العامة يزور قيادة ⁧‫المنطقة الشرقية‬⁩ ويطلع على جاهزية الموقف العسكري‫ ‬

‏رئيس هيئة الأركان العامة يزور قيادة ⁧‫المنطقة الشرقية‬⁩ ويطلع على جاهزية الموقف العسكري‫ ‬

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بر جازان توفر 430 جوال لمستفيديها

بر جازان توفر 430 جوال لمستفيديها

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باكستان تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة تجاه المملكة

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‏رئيس هيئة الأركان العامة يزور قيادة ⁧‫المنطقة الشرقية‬⁩ ويطلع على جاهزية الموقف العسكري‫ ‬

‏رئيس هيئة الأركان العامة يزور قيادة ⁧‫المنطقة الشرقية‬⁩ ويطلع على جاهزية الموقف العسكري‫ ‬
http://almnatiq.net/?p=916833
المناطق - الرياض

زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي،يوم أمس،قيادة المنطقة الشرقية، والتشكيلات التابعة لها.
واستمع معاليه أثناء الزيارة إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة، وقادة التشكيلات حول المهام والواجبات العملياتية والبرامج التدريبية للمنطقة.
ونقل معالي رئيس هيئة الأركان العامة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع-حفظهما الله-
وأشاد معاليه بالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتع به منسوبو القوات المسلحة في أداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم.

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