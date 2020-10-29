مجتمع جامعة الملك خالد بمحايل تنظم دورة في “التخطيط الاستراتيجي”

المناطق - محايل عسير

نظمت كلية المجتمع بفرع جامعة الملك خالد بمحايل ممثلة في وحدة التدريب بالكلية دورة تدريبية بعنوان “التخطيط الاستراتيجي” استهدفت الكادر الأكاديمي والإداري بالجامعة وجميع شرائح المجتمع.

وتناولت الدورة التي قدمتها الأستاذة نداء القيسي من قسم إدارة الأعمال بكلية العلوم والآداب بمحايل عددًا من المحاور كان من أبرزها مفهوم الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي وفوائده ومراحله.

وقد استفاد من هذه الدورة أكثر من 700 متدرب ومتدربة من كافة شرائح المجتمع، وشهد ختام البرنامج تفاعل ومشاركة العديد من المستفيدين.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة دعم التطوير الإداري وتنمية المهارات وتحسين بيئة العمل.