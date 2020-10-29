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تَقَدّم أعمال البناء في مخطط “الريحان” بضمد

تَقَدّم أعمال البناء في مخطط “الريحان” بضمد

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تَقَدّم أعمال البناء في مخطط “الريحان” بضمد

تَقَدّم أعمال البناء في مخطط “الريحان” بضمد
http://almnatiq.net/?p=916843
المناطق - واس

يشهد مخطط “الريحان” السكني الواقع بمحافظة ضمد التابعة لمنطقة جازان، استمرار أعمال البناء والتنفيذ من قبل المواطنين المستفيدين، وذلك بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، وأسهم الموقع المُميز للمخطط واكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات في حجزه بالكامل خلال أيام من طرحه ما ساعد في سرعة البدء في أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية بعد الانتهاء من توقيع عقود الدعم السكني واستخراج رخصة البناء.
ويقع مُخطط “الريحان” وسط محافظة ضمد على طريقي الملك عبدالعزيز والأمير سلطان الشريان الرئيسي للمحافظة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط نحو 400 ألف م2، ويُوفّر 317 أرضاً سكينة بمتوسط مساحات 500م2 للأرض، إذ يُعد نموذجاً مثالياً للمخططات السكنية المُتكاملة، لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، بالإضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.
وكان برنامج “سكني” أتاح من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في كافة مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تُسهل إجراءات المواطنين المُستحقين وتوفر مزيداً من الخدمات الإلكترونية مثل اختيار التصاميم النموذجية بالشراكة مع نخبة من المصممين المعمارين السعوديين عبر منصة “سكني”.
ويُمكن للمُستفيد المُسجّل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.
يُذكر أن برنامج سكني يستهدف العام الجاري 2020 تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

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