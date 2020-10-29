وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة أمين عام ديوان الرئاسة الكاميرونية

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في القصر الرئاسي لجمهورية الكاميرون اليوم، معالي وزير الدولة أمين عام ديوان الرئاسة الكاميرونية فيرديناند انغو انغو، وذلك في القصر الرئاسي لجمهورية الكاميرون اليوم.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث سبل تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله الشعيبي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.