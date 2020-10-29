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الجوازات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة على رتبة «جندي»

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الجوازات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة على رتبة «جندي»

الجوازات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة على رتبة «جندي»
http://almnatiq.net/?p=916849
المناطق - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) رجال عبر بوابة (أبشر – توظيف).

وأوضحت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة «أبشرتوظيف»بدءا من يوم الإثنين الموافق 16/3/1442 هـ حتى يوم الأحد المقبل الموافق 22/3/1442هـ.

وأكدت الجوازات السعودية أن التقديم عبر بوابة «أبشرتوظيف» من خلال الرابط التالي: https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/query-jobs/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zinQ0MXC2dDB0N_M0tzQ08jcNC3AMMAowNDMz1w8EKDDxNTDwMTYy8DYJ9HQ0c3TzcXLyMzA0M3I31o0jTbxrkbOBoZhbqbmIWZGDiY0ikfhzA0YA4_XgUROE3Plw_CqIETwigKcD0IiFLCnJDQ0MjDDI9HRUVAQiw7fc!/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2Fy/

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