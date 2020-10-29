وزير الخارجية يلتقي وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، معالي وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون لوجن مبيلا مبيلا وذلك بمقر وزارة الخارجية الكاميرونية.

وتم خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله الشعيبي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.