وزير الخارجية يفتتح مبنى سفارة المملكة لدى جمهورية الكاميرون

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افتتح صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة الكاميرونية ياوندي اليوم، مبنى سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الكاميرون، بمشاركة معالي وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون لوجن مبيلا مبيلا.

وكان في استقبال سمو وزير الخارجية، ومعالي وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون، سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالإله الشعيبي.