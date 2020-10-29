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افتتاح معرض “اكتوبر الوردي” للفن التشكيلي بتبوك

افتتاح معرض “اكتوبر الوردي” للفن التشكيلي بتبوك

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افتتاح معرض “اكتوبر الوردي” للفن التشكيلي بتبوك

افتتاح معرض “اكتوبر الوردي” للفن التشكيلي بتبوك
http://almnatiq.net/?p=916871
المناطق- تبوك- فايز السميري:

افتتح رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك أحمد الحارثي بحضور مدير فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد العنزي مساء اليوم الخميس معرض “اكتوبر الوردي” للفن التشكيلي والذي يشارك به أكثر من 28 فنانة تشكيلية وذلك للتعبير من خلالها عن دعمهن لمرضى سرطان الثدي والتوعية بمخاطره
واشتمل المعرض الذي أقيم بقاعة فندق سويس ان بتبوك على أعمال معاصرة متنوعة في المجال البصري، وفنون الرسم التكعيبي والتجريدي والواقعي وأبدى الجميع إعجابهم بما شاهدوه من أعمال فنية تبرز الدور المميز للفنون التشكيلية في الحياة اليومية وما تقدمه من رسائل ثقافية واجتماعية هادفة مقدمين شكرهم للجنة المنظمة والفنانات المشاركات بالمعرض.

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