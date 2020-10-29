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إدارة ترامب تبلغ الكونغرس عزمها بيع 50 مقاتلة “إف-35” للإمارات
http://almnatiq.net/?p=916885
المناطق - وكالات

قالت مصادر إن البيت الأبيض أخطر الكونجرس بأنه ينوي بيع 50 مقاتلة من طراز “إف-35” من صنع شركة لوكهيد مارتن إلى دولة الإمارات. بحسب “رويترز”.

من جانبه، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هذه الأنباء، بقوله: “نحن جميعا نواجه تهديدا مشتركا”.
يذكر أن إسرائيل قد ألمحت، في وقت سابق، إلى موافقتها على بيع أمريكا طائرات “إف-35” للإمارات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع في حكومته بيني غانتس، إن تل أبيب لن تعارض بيع أمريكا “أسلحة معينة” للإمارات، في إشارة على ما يبدو للطائرات “إف-35”.

وأضاف: “الولايات المتحدة تعمل على تطوير القدرات العسكرية لإسرائيل، وتحافظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، لذلك فإن تل أبيب لن تعارض بيع هذه الأنظمة إلى الإمارات”.

وكان مـساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب شؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، قد أكد أن بلاده ماضية قدما في تزويد الإمارات بطائرات إف-35 مع الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل.

وأشار شينكر إلى سعي بلاده لفتح مجالات جديدة للتعاون بين بلاده والامارات في العديد من المجالات، مشددا على ضرورة “ردع التهديدات الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة”.

ووافقت واشنطن على النظر في السماح للإمارات بشراء طائرات “إف-35” الشبح، في صفقة جانبية لاتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

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