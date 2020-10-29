ماكرون: ما حدث في نيس “جنون وإرهاب إسلامي”

المناطق - وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن نيس تعرضت للإرهاب الإسلامي، منوها لوجود طائفة واحدة في فرنسا.

وقال ماكرون في تصريحات من مكان حادثة الطعن في نيس: “في فرنسا يوجد طائفة واحدة وهي الطائفة الوطنية وأدعو للوحدة”.

وأضاف “مدينة نيس تعرضت للجنون والإرهاب الإسلاموي”.

وتحدث الرئيس الفرنسي عن “نشر قوات وتعزيز حماية أماكن العبادة بما فيها الكنائس وكذلك تعزيز أمن المدارس”.

وأشار ماكرون الى أن “السلطات ستكون في حالة تأهب قصوى للتصدي للخطر الإرهابي معلناً عن رفع عدد فوج الجنود الذين يساهمون بمكافحة الإرهاب من 3000 الى 7000 عنصر”.

وتابع ماكرون: “إذا تعرضنا لهجوم فهذا بسبب قيمنا الخاصة بالحرية ورغبتنا في عدم الرضوخ للإرهاب”.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى نيس حيث وقع الهجوم خارج الكنيسة.

وكان شخص مجهول قد هاجم أشخاصا في كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، حيث تمكن من قتل 3 أشخاص. ويذكر أن هناك عددا من الإصابات أيضاً.

وتشير بعض وسائل الإعلام إلى أن المهاجم قطع رأس امرأة.

ولم يتضح على الفور الدافع وراء هجوم نيس أو ما إذا كانت هناك أي صلة بالرسوم.

حيث قالت إدارة المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب: إنها “تلقت طلبا للتحقيق في هجوم طعن في نيس”.

ومنذ مقتل باتي، أعاد المسؤولون الفرنسيون التأكيد على الحق في نشر الرسوم التي عُرضت على نطاق واسع في مسيرات تضامنا مع القتيل.

وأثار ذلك موجة غضب في العالم الإسلامي، حيث اتهمت بعض الحكومات الزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون باتباع أجندة مناهضة للإسلام.