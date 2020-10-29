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المالكي : مباراة أبها “صعبة” ولكننا جاهزون لها.. ونسعى لمواصلة الانتصارات

المالكي : مباراة أبها “صعبة” ولكننا جاهزون لها.. ونسعى لمواصلة الانتصارات
http://almnatiq.net/?p=916892
المناطق : الدمام

أكد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي على جاهزية فريقه لمواجهة مضيفه فريق أبها، مشيراً بأنهم يدركون قوة منافسهم خصوصاً عندما يلعب على أرضه، إلا أن ذلك لن يثني فارس الدهناء عن مواصلة نغمة الانتصارات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي إلى جانب لاعب وسط الاتفاق إبراهيم محنشي مساء اليوم الخميس في قاعة المؤتمرات بالنادي للحديث عن مواجهة الاتفاق مع أبها ضمن منافسات جولة رئاسة العشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/2021.

وقال المالكي: “جاهزون للمباراة المهمة، والتي نسعى من خلالها على مواصلة تطور العمل، ونسأل الله العلي القدير بأن نوفق للظفر بالنقاط الثلاث”.

فيما شدد لاعب وسط الاتفاق إبراهيم محنشي على أهمية مواجهة فريقه عندما يحل ضيفاً على أبها كونها ستعزز من موقف النواخذة في سلم الترتيب. وقال: “لاشك بأن مباراة أبها صعبة ولكننا جاهزون لها، وبإذن الله الاتفاق قادر على العودة إلى الدمام بالنقاط الثلاث”.

ميدانياً أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس عصر اليوم الخميس على ملعب عبدالله الدبل بالنادي استعداداً لمواجهة أبها، وذلك تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي الذي ركز على الجانب الفني.

وابتدأ التدريب بمحاضرة تكتيكية، بعدها أجرى اللاعبون تدريبات لياقية تنافسية من خلال السرعات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية على المرمى، ثم خاض الفريق مناورة على كامل الملعب، واختتم التدريب بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

من جهة أخرى تغادر بعثة فارس الدهناء المتجه لأبها ظهر يوم غدٍ الجمعة من مطار الملك فهد بالدمام، وذلك استعداداً لمواجهة يوم السبت أمام فريق أبها.

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