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جولة رقابية تضبط 7 مواقع مخالفة لجمع وبيع السكراب في تاروت

جولة رقابية تضبط 7 مواقع مخالفة لجمع وبيع السكراب في تاروت

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جولة رقابية تضبط 7 مواقع مخالفة لجمع وبيع السكراب في تاروت

جولة رقابية تضبط 7 مواقع مخالفة لجمع وبيع السكراب في تاروت
http://almnatiq.net/?p=916896
المناطق - فتحيه العبدالله

أسفرت جولة رقابية نفذتها بلدية محافظة القطيف في تاروت بالتعاون مع الشرطة والمحافظة ومكتب العمل مؤخرا، عن ضبط 7 مواقع سكراب مخالفة لكافة الاشتراطات الفنية والصحية والبيئية داخل أحد المزارع الواقعة على أحد الشوارع الرئيسية في تاروت.

وتبين أن الموقع يعمل في داخله عمالة تقوم بتجميع و بيع السكراب والخردة، وتم إغلاق المواقع المخالفة ومصادرة كميات كبيرة من السكراب.

وأوضح رئيس بلدية تاروت المهندس عبد العزيز الشلاحي، بأن البلدية تواصل حملاتها ضمن مبادرة إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري للوقوف على المواقع المخالفة داخل الأحياء السكنية والتي تشكل خطرا على الرقعة الزراعية والبيئية لإزالة التشوهات البصرية واتخاذ الإجراءات النظامية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مواقع سكراب داخل أحد المزارع الواقعة على أحد الشوارع الرئيسية، واتضح عدم وجود أي تراخيص نظامية سواء تراخيص البلدية أو الدفاع المدني، كما عثر على كميات كبيرة من السكراب وكميات كبيرة من الأنقاض بالإضافة لسوء النظافة وتكوين بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقوارض، ووجود سكن لعمالة مخالفة داخل تلك المواقع.

ويأتي ذلك استكمالا للحملات المتواصلة السابقة التي نفذتها البلدية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للتأكيد على تطبيق الإجراءات الصحيحة وللوقوف على المواقع المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها للقضاء على ظاهرة التعديات وإقامة النشاطات المخالفة.

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