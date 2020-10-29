وزير التعليم يكلف خمسة ملاحق ثقافيين في دول عربية وأوروبية وآسيوية

المناطق - واس

أصدر معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارًا بتكليف خمسة ملاحق ثقافيين في دول عربية وأوروبية وآسيوية.

وجرى تكليف الدكتور محمد بن عبدالوهاب باعشن ملحقا ثقافيًا في دولة النمسا، والدكتور مالك بن محمد الوادعي ملحقا ثقافيًا في ألمانيا، والدكتور أحمد بن علي الزهراني ملحقًا ثقافيًا في الصين، والدكتور سعيد بن مسفر المالكي ملحقا ثقافيًا في أسبانيا، وعبدالله بن قاسم هاشمي ملحقا ثقافيًا في السودان.

وقدم معالي وزير التعليم التهنئة للملاحق الجدد، داعيًا الله لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم الموكلة إليهم لخدمة وطنهم وقيادتهم، وتحقيق رؤية المملكة 2030.