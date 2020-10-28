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في لقاءاً مفتوحاً نظمته غرفة حائل .. نائب وزير الصناعة يلتقي رجال الأعمال الصناعيين في المنطقة

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في لقاءاً مفتوحاً نظمته غرفة حائل .. نائب وزير الصناعة يلتقي رجال الأعمال الصناعيين في المنطقة

في لقاءاً مفتوحاً نظمته غرفة حائل .. نائب وزير الصناعة يلتقي رجال الأعمال الصناعيين في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=916915
المناطق - حائل

عقد نائب وزير ‫الصناعة‬ والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل لقاءاً مفتوحاً مع رجال الأعمال الصناعيين في ‫منطقة حائل وذلك بتنظيم من غرفة حائل في قاعة الشيخ علي الجميعة “رحمه الله” وذلك بحضور رئيس ‫غرفة حائل‬ الأستاذ عبدالله العديم وأعضاء مجلس الإدار وعدد من رجال الأعمال الصناعيين ومسئولي المصانع وتم خلال اللقاء منافشة المعوقات والمشاكل التي تعترض الصناعيين في مصانعهم وبحث الحلول لها وناقش الزامل المبادرات المستقبلية والخدمات التي ستقدمها الوزارة الفترة المقبلة للمدن الصناعية ، وطلب الزامل من الصناعيين الرفع بالمشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين لوزارة الصناعية للسعي في تذليلها .‬‬‬
وكان نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية قد زار المدينة الصناعية في منطقة حائل وتجول في عدداً من المصانع في وإلتقى المسئولين والعاملين فيها وقف خلالها على تجهيزات المدينة والخدمات التي تقدمها للقطاع الصناعي .
وأكد رئيس غرفة حائل الأستاذ عبدالله العديم أن مثل هذه اللقاءات سيكون لها الأثر الإيجابي على تطوير المدن الصناعية ويسهم في تنمية الاستثمار واستدامة المشاريع بالمنطقة وفق التطلعات والرؤى المنشودة ، وقدم العديم شكره وتقديره لنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل على هذه الزيارة والاطلاع على المدينة الصناعية بالمنطقة والمصانع والمعوقات والمشاكل التي تعترض رجال الاعمال الصناعيين والسعي لتذليلها .

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