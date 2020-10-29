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بمبلغ تجاوز 7.800 مليون ريال.. تأمين كسوة الشتاء لعدد 39.156 من أبناء وأسر جمعية إنسان

بمبلغ تجاوز 7.800 مليون ريال.. تأمين كسوة الشتاء لعدد 39.156 من أبناء وأسر جمعية إنسان

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بمبلغ تجاوز 7.800 مليون ريال.. تأمين كسوة الشتاء لعدد 39.156 من أبناء وأسر جمعية إنسان

بمبلغ تجاوز 7.800 مليون ريال.. تأمين كسوة الشتاء لعدد 39.156 من أبناء وأسر جمعية إنسان
http://almnatiq.net/?p=916919
المناطق - الرياض

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) حملة كسوة الشتاء، وذلك لتأمين كسوة ومستلزمات الشتاء لهذا العام لأبناء وأسر الجمعية في مختلف فروعها المنتشرة في منطقة الرياض والبالغ عددها 20 فرعاً .
واستهدفت الجمعية مبلغ (7.831.200) ريال.. لتوفير الكسوة لعدد( 39.156 ) مستفيداً ومستفيدة بمعدل 200 ريال لكل فرد . حيث يتم إيداع المبالغ المخصصة لكسوة الشتاء عبر تغذية حسابات الأسر البنكية حفظا لكرامتهم .

ودعت الجمعية أفراد المجتمع إلى الإسهام في توفير كسوة الشتاء لأبنائها من خلال إيداع المبلغ المخصص عبر حسابات الجمعية البنكية، أو التحويل البنكي، أو عبر المتجر الإلكتروني ، أو زيارة أقرب فرع من فروع الجمعية والتبرع بقيمة كسوة الشتاء.

جدير بالذكر أن الجمعية حرصت منذ نشأتها على تقديم نفقاتها الأساسية والموسمية للمستفيدين بشكل منتظم.. ومن بين هذه النفقات برنامج كسوة الشتاء الذي تنفذه الجمعية سنويا مع بداية دخول فصل الشتاء ، وذلك للتخفيف من معاناة الأيتام لمواجهة برودة الأجواء القارصة.

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