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لإرتباطهم بإيران.. عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات

لإرتباطهم بإيران.. عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات
http://almnatiq.net/?p=916922
المناطق - الرياض

في أحدث تحرك من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لزيادة الضغط على طهران، أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات مرتبطة بإيران على عدة أفراد وكيانات، بعضهم يتمركزون في الصين وسينغافورة.

في التفاصيل، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بياناً أوضح فيه فرض عقوبات على شركات ساعدت في بيع منتجات بترولية إيرانية، حيث حددت الوزارة 8 كيانات شاركت في عمليات بيع وشراء منتجات بتروكيماوية إيرانية.

وقالت مصادر أميركية إن إيران استغلت مصارف عراقية لنقل أموال لحزب الله.

وكان موقع الخارجية الأمريكية قد ذكر قبل يومين، نقلا عن بيان للوزير مايك بومبيو، أن فرض عقوبات على كيانات إيرانية خطوة مهمة في حملة “الضغوط القصوى” الرامية للحد من قدرة النظام الإيراني على تهديد جيرانه وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وأضاف أن حملة “الضغوط القصوى” تستھدف النظام الإیراني ولیس الشعب.

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