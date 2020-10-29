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منطقة الرياض

237 ألف ريال حصيلة اليوم الـ15 لمزاد نادي الصقور السعودي

237 ألف ريال حصيلة اليوم الـ15 لمزاد نادي الصقور السعودي
http://almnatiq.net/?p=916930
المناطق - الرياض

تواصلت اليوم فعاليات مزاد نادي الصقور السعودي وهو اليوم الخامس عشر للمزاد المقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز بملهم شمال الرياض، وشهد عرض 4 صقور بُيعت بمبلغ 237 ألف ريال، وسط حضور مقيمين إسبان وبرازيليين.
وجاءت البداية بالمنافسة على شاهين فرخ طرح الدبدبة للطاروح فواز بن معجون الهديب وإخوانه، بعرض 15 إنشا، وطول 14 إنشا ونصف إنش ووزنه 966 جراماً، وكان من نصيب بندر العنزي واشتراه بمبلغ 54 ألف ريال.
وجاءت المنافسة على البطاقة الثانية قوية، على شاهين فرخ طرح روضة الهبّاس للطاروح طريد بن دغيم الشمري، عرضه 15 إنشا ونصف إنش راهي وطوله 15 إنشا، ووزنه 1090 جراماً، وظفر به أيضاً بندر العنزي بمبلغ 71 ألف ريال، ثم المنافسة على شاهين فرخ طرح الوجه للطاروح هاني بن عودة رفادة البلوي، عرضه 15 إنشا راهي وطوله 14 إنشا ونصف إنش، ووزنه 900 جراماً وكان من نصيب عاصم أبو العلا بـ 61 ألف ريال.
وكان الختام على شاهين قرناس طرح الدبدبة للطاروح غازي بن عايض العنزي وشركائه، بعرض 16 إنشا راهي وطول 14 إنشا ونصف إنش ووزن 960 جراماً، واشتراه ضيف الله بن جدعي الحارثي بمبلغ 51 ألف ريال.

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