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الرئاسة الفلسطينية: تصريحات بومبيو مرفوضة والقدس أرض فلسطينية محتلة

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات بومبيو مرفوضة والقدس أرض فلسطينية محتلة
http://almnatiq.net/?p=916932
المناطق - واس

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم: إنّ مدينة القدس أرض فلسطينية محتلة، وإن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مرفوضة وتشكل خرقاً سافراً للقوانين الدولية والشرعية الدولية.
جاءت تصريحات أبو ردينة رداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي يعطي فيها الحق للمواليد الأمريكان في القدس باستعمال كلمة إسرائيل في جوازات سفرهم.
وأكد أن القدس خط أحمر، وهي جوهر الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

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