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“الحق بقتل الفرنسيين”.. تويتر يحذف تغريدة مهاتير محمد

“الحق بقتل الفرنسيين”.. تويتر يحذف تغريدة مهاتير محمد

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“الحق بقتل الفرنسيين”.. تويتر يحذف تغريدة مهاتير محمد

“الحق بقتل الفرنسيين”.. تويتر يحذف تغريدة مهاتير محمد
http://almnatiq.net/?p=916940
المناطق - وكالات

عقب اعتداء نيس الدامي في فرنسا، آثار رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد موجة غضب واسعة بتغريدة نشرها على حسابه في تويتر قال فيها إن “للمسلمين الحق في قتل ملايين الفرنسيين”، ما دفع تويتر لحذف التغريدة.

وهاجم تونسي قادم من إيطاليا كنيسة في مدينة نيس الواقعة في جنوب فرنسا، حيث ذبح المهاجم واحداً منهم على الأقل.

 وبعد وقت قصير على وقوع الاعتداء، أطلق مهاتير محمد الذي كان رئيساً للوزراء إلى أن انهارت حكومته في فبراير (شباط)، سلسلة من التغريدات غير المألوفة. وقال في إشارة إلى عملية قتل أستاذ فرنسي بقطع رأسه في إحدى ضواحي باريس، إنه لا يوافق على هذا الاعتداء، لكن حرية التعبير لا تشمل “إهانة الأشخاص الآخرين”.

وقال مهاتير، الذي شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا مرتين على مدى ما مجموعه 24 عاماً، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “لا يظهر أنه متمدّن”، مضيفاً أنه “بدائي للغاية”.

وتابع: “على الفرنسيين أن يعلّموا شعبهم احترام مشاعر الآخرين. بما أنكم حمّلتم جميع المسلمين وديانتهم مسؤولية ما قام به شخص واحد غاضب، فلدى المسلمين الحق في معاقبة الفرنسيين. لا يمكن للمقاطعة أن تعوّض الأخطاء التي ارتكبها الفرنسيون طوال هذه السنوات”.

وفي البداية، وضع “تويتر” إشارة على تغريدة مهاتير بشأن “قتل ملايين الفرنسيين” للتنبيه بأنها “تمجّد العنف”، لكنه لم يحذفها إلا أنه حذفها تماماً بعد وقت قصير.

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