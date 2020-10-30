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أبناء “مظهر العيساوي” يتنازلون عن قاتل أبيهم “سعدون الهذال” في عرعر

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أبناء “مظهر العيساوي” يتنازلون عن قاتل أبيهم “سعدون الهذال” في عرعر

أبناء “مظهر العيساوي” يتنازلون عن قاتل أبيهم “سعدون الهذال” في عرعر
http://almnatiq.net/?p=916943
المناطق - الرياض

أعلنت أسرة المواطن مظهر سعدون العيساوي، اليوم الخميس، التنازل عن قاتل أبيهم “سعدون دحام الهذال” وعتق رقبته في مدينة عرعر بالحدود الشمالية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على موقع “تويتر” موافقة أولياء دم “مظهر العيساوي” على التنازل عن قاتل أبيهم “سعدون الهذال” بحضور عدد من مشايخ قبيلة عنزة والقبائل الأخرى.

وقال ولي الدم متحدثًا عن أشقائه أبناء القتيل: “لوجه الله وإكرامًا لخادم الحرمين وسمو ولي عهده وأمير الحدود الشمالية وشيوخ القبائل أعلن عفوي عن سعدون دحام الهذال”.

وأبان الفيديو لحظة الضجة في القاعة بعد إعلان التنازل عن القاتل، فيما هتف آخرون “الله وأكبر.. كفو”، معبرين عن إعجابهم لموقف أهل القتيل.

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