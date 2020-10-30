انتبهوا من الشتاء.. كورونا وصل بالشرق الأوسط لمنعطف خطر

المناطق - وكالات

بينما تناول المؤتمر الصحافي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالميةبالشرق المتوسط، الخميس، مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، والإجراءات العاجلة، والأولويات الإقليمية في هذه المرحلة وما يجب اتخاذه من خطوات عاجلة، حذّر المعنيون من أن الجائحة قد وصلت في إقليم شرق المتوسط إلى منعطف يُنذر بالخطر.

فقد أشارت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بإقليم منظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، أن الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 تشرين الأول/ أكتوبر قد تم الإبلاغ عن أكبر عدد أسبوعي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة، كاشفة أنه وحتى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2020، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الإقليم نحو 3 ملايين حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 خمسة وسبعين ألف وفاة، بمعدل وفيات إجمالي قدره 2.5%، كما أكدت أن أعداد الحالات سترتفع بمعدل متزايد بالتزامن مع فصل الشتاء.