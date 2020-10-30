“الداخلية” تواصل حملتها الإعلامية للتذكير بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

المناطق - الرياض

أوضحت وزارة الداخلية أن الغرامة والإغلاق سيطبق بحق المنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا ، حيث نشرت الوزارة عبر حسابها وحسابات قطاعاتها الأمنية وحسابات إمارات المناطق في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تنبيهًا بتطبيق العقوبة المقررة على المنشأة المخالفة ، وقالت الوزارة : تعاقب منشآت القطاع الخاص الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ بمبلغ (10.000) ريال، ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم؛ وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها؛ وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية؛ وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام؛ وتطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها؛ وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير ( البروتوكولات) الوقائية، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة مع اغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أشهر ، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة الموقعة للمرة الثانية مع اغلاق المنشأة لمدة 6 أشهر وإحالة المسؤول للنيابة العامة .

وكانت وزارة الداخلية قد رصدت عدد من التجاوزات لبعض مشاهير التواصل الاجتماعي وكذلك بعض المناسبات العامة التي لم يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية واحالة أصحابها لتطبيق النظام بحقهم ، وذكرت وزارة الداخلية أن العقوبات تهدف إلى فرض استخدام الكمامات الطبية أو القماشية بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، وبما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، وكانت وزارة الداخلية قد أهابت بأهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.