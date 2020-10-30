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منطقة الرياض
الاتحاد الأفريقي يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

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الاتحاد الأفريقي يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

الاتحاد الأفريقي يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا
http://almnatiq.net/?p=916952
المناطق - الرياض

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تأجيل نصف نهائي ونهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى.

جاء هذا القرار بعد المناقشات التي جرت في اجتماع الاتحاد الإفريقي مساء اليوم الخميس حول مصير المباريات المتبقية من البطولة.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان رسمي أصدره اليوم: “جرت مباحثات بين الأندية وخبراء الاتحاد الإفريقي لوضع خطة تنسجم مع اللائحة ومصلحة مباراة إياب نصف النهائي، وفي هذه المرحلة من النقاش تقرر تأجيل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء”.

وتابع البيان: “بناء على طلب السلطات المصرية تم تأجيل موعد المباراة النهائية، المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم، في هذه المرحلة ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة”.

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