الاتحاد الأوروبي لأنقرة: العقوبات جاهزة للاستعمال فورا

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دان قادة الاتحاد الأوروبي الخميس استفزاز أنقرة وخطابها “غير المقبولَين تماما”، لكنهم لن يحسموا قرار اتخاذ إجراءات في حقها حتى انعقاد القمة الأوروبية في كانون الأول/ديسمبر، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عقب قمة أوروبية عبر الفيديو الخميس. بينما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إن المفوضية كلّفت صياغة عقوبات اقتصادية وهي جاهزة “للاستعمال فورا”.