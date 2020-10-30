الاتحاد الأوروبي لأنقرة: العقوبات جاهزة للاستعمال فورا

دان قادة الاتحاد الأوروبي الخميس استفزاز أنقرة وخطابها “غير المقبولَين تماما”، لكنهم لن يحسموا قرار اتخاذ إجراءات في حقها حتى انعقاد القمة الأوروبية في كانون الأول/ديسمبر، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عقب قمة أوروبية عبر الفيديو الخميس. بينما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إن المفوضية كلّفت صياغة عقوبات اقتصادية وهي جاهزة “للاستعمال فورا”.
وترغب فرنسا في أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خلفية تهجّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال ميشال خلال كلمة موجزة في نهاية مؤتمر صحافي مخصص لاستعراض التدابير الأوروبية لمكافحة انتشار كوفيد-19، “ندين التحركات (التركية) الأخيرة الأحادية في شرق المتوسط، والاستفزاز والخطاب غير المقبولين تماما”.
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