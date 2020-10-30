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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سمو أمير دولة الكويت

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سمو أمير دولة الكويت
http://almnatiq.net/?p=916956
المناطق_الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وتسلم الرسالة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في الرياض، معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة بدولة الكويت.

وكان معالي وزير الخارجية بدولة الكويت قد وصل الرياض، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
وقد غادر معاليه الرياض، حيث كان في وداعه سمو وزير الخارجية.

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