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إعصار زيتا يضرب أمريكا ويقطع الكهرباء عن مليوني شخص

إعصار زيتا يضرب أمريكا ويقطع الكهرباء عن مليوني شخص
Soncia King holds onto her husband Patrick King in Lake Charles, La., Saturday, Oct. 10, 2020, as they walk through the flooded street to their home, after Hurricane Delta moved through on Friday. (AP Photo/Gerald Herbert)
http://almnatiq.net/?p=916962
المناطق_وكالات

ضرب إعصار زيتا جنوبي الولايات المتحدة مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، كما تسبب أيضا في انقطاع الكهرباء عن مليوني شخص.

ووصل زيتا إلى اليابسة ليل الأربعاء كإعصار من الفئة الثانية في ولاية لويزيانا، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة.

ووفقا لموقع “باورأوتايج دوت يو إس”، الذي يتعقب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، عانى أكثر من مليوني شخص في لويزيانا وألاباما وميسيسيبي وجورجيا وكارولينا من انقطاع الكهرباء لبعض الوقت يوم امس الخميس.

وأجبر الإعصار حكام الولايات على إعلان حالة الطوارئ وأرجأ الرئيس دونالد ترامب تجمعا انتخابيا لحملته كان مقررا في نورث كارولينا يوم امس الخميس.

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