احدث الأخبار

إصابات كورونا تقفز نصف مليون في يوم واحد والوفيات 1.17 مليون
أبرز المواد
 الولايات المتحدة: أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا و1060 وفاة
أبرز المواد
 إعصار زيتا يضرب أمريكا ويقطع الكهرباء عن مليوني شخص
أبرز المواد
 زيادة قياسية يومية: أكثر من 23500 إصابة بـ كورونا في إسبانيا
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سمو أمير دولة الكويت
أبرز المواد
 الأرصاد: تأثر منطقتي مكة والمدينة بالعوالق الترابية
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي لأنقرة: العقوبات جاهزة للاستعمال فورا
أبرز المواد
 الاتحاد الأفريقي يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا
أبرز المواد
 “الداخلية” تواصل حملتها الإعلامية للتذكير بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 انتبهوا من الشتاء.. كورونا وصل بالشرق الأوسط لمنعطف خطر
أبرز المواد
 أبناء “مظهر العيساوي” يتنازلون عن قاتل أبيهم “سعدون الهذال” في عرعر
أبرز المواد
 “الحق بقتل الفرنسيين”.. تويتر يحذف تغريدة مهاتير محمد
أبرز المواد
إصابات كورونا تقفز نصف مليون في يوم واحد والوفيات 1.17 مليون

إصابات كورونا تقفز نصف مليون في يوم واحد والوفيات 1.17 مليون

أبرز المواد
الولايات المتحدة: أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا و1060 وفاة

الولايات المتحدة: أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا و1060 وفاة

أبرز المواد
إعصار زيتا يضرب أمريكا ويقطع الكهرباء عن مليوني شخص

إعصار زيتا يضرب أمريكا ويقطع الكهرباء عن مليوني شخص

أبرز المواد
زيادة قياسية يومية: أكثر من 23500 إصابة بـ كورونا في إسبانيا

زيادة قياسية يومية: أكثر من 23500 إصابة بـ كورونا في إسبانيا

أبرز المواد

إصابات كورونا تقفز نصف مليون في يوم واحد والوفيات 1.17 مليون

إصابات كورونا تقفز نصف مليون في يوم واحد والوفيات 1.17 مليون
http://almnatiq.net/?p=916967

ارتفعت الإصابات العالمية بفيروس كورونا المستجد بأكثر من نصف مليون حالة في زيادة قياسية يومية مع استمرار تسجيل قفزات يومية في أنحاء دول نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وزادت الإصابات اليومية العالمية بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا حوالي 25% خلال أقل من أسبوعين، حيث شهد العالم تسجيل 400 ألف إصابة يوميا للمرة الأولى الجمعة الماضية.

وأعلنت معظم البلدان الغربية وأجزاء من أمريكا اللاتينية تسجيل زيادات قياسية يومية في عدد الحالات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبدأ كثير من الحكومات، باستثناء الولايات المتحدة بشكل لافت للنظر، اتخاذ إجراءات مشددة للسيطرة على انتشار الفيروس.

ويبلغ إجمالي الإصابات العالمية 44.7 مليون حالة فضلا عن 1.17 مليون وفاة.

وسجلت أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية أكثر من 66 % من حالات الإصابة العالمية وأكثر من 76 % من الوفيات.

وأظهر إحصاء لرويترز أن الإصابات اليومية الجديدة في أوروبا تضاعفت خلال الأسبوعين الماضيين، لتسجل أكثر من 250 ألف إصابة للمرة الأولى الأربعاء الماضي.

ومازالت الولايات المتحدة تتصدر الإصابات العالمية بالفيروس بنحو 8.9 مليون حالة إلى جانب 228 ألف حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة: أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا و1060 وفاة

الولايات المتحدة: أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا و1060 وفاة
إعصار زيتا يضرب أمريكا ويقطع الكهرباء عن مليوني شخص

إعصار زيتا يضرب أمريكا ويقطع الكهرباء عن مليوني شخص
زيادة قياسية يومية: أكثر من 23500 إصابة بـ كورونا في إسبانيا

زيادة قياسية يومية: أكثر من 23500 إصابة بـ كورونا في إسبانيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*