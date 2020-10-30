معلومات عن تهديدات تحيط بقادة في البنتاغون.. والسبب؟

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على الرغم من أن بعض المسؤولين في إيران أعلنوا سابقاً الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، عبر توجيه ضربات إلى قواعد أميركية في العراق قبل أشهر عدة، إلا أن معلومات استخباراتية أميركية حديثة أفادت بأن قادة في البنتاغون يتخذون الحيطة من تهديدات محتملة.

ونقلت شبكة “إن بي سي ” الأميركية الجمعة عن 5 من كبار المسؤولين الأمنيين، قولهم إن عسكريين ومسؤولين في أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، اطّلعوا أواخر الشهر الماضي على معلومات تشير إلى وجود تهديدات ضد كبار القادة في البنتاغون خلال تواجدهم على الأراضي الأميركية، وفي الخارج.

كما ألمح المسؤولون إلى أن التهديد الذي لا يزال قائماً، قد يكون انتقاماً محتملاً على اغتيال الولايات المتحدة لسليماني في يناير الماضي في حرم مطار بغداد.