احدث الأخبار

معلومات عن تهديدات تحيط بقادة في البنتاغون.. والسبب؟
أبرز المواد
 إصابات كورونا تقفز نصف مليون في يوم واحد والوفيات 1.17 مليون
أبرز المواد
 الولايات المتحدة: أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا و1060 وفاة
أبرز المواد
 إعصار زيتا يضرب أمريكا ويقطع الكهرباء عن مليوني شخص
أبرز المواد
 زيادة قياسية يومية: أكثر من 23500 إصابة بـ كورونا في إسبانيا
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سمو أمير دولة الكويت
أبرز المواد
 الأرصاد: تأثر منطقتي مكة والمدينة بالعوالق الترابية
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي لأنقرة: العقوبات جاهزة للاستعمال فورا
أبرز المواد
 الاتحاد الأفريقي يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا
أبرز المواد
 “الداخلية” تواصل حملتها الإعلامية للتذكير بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 انتبهوا من الشتاء.. كورونا وصل بالشرق الأوسط لمنعطف خطر
أبرز المواد
 أبناء “مظهر العيساوي” يتنازلون عن قاتل أبيهم “سعدون الهذال” في عرعر
أبرز المواد
معلومات عن تهديدات تحيط بقادة في البنتاغون.. والسبب؟

معلومات عن تهديدات تحيط بقادة في البنتاغون.. والسبب؟

أبرز المواد
إصابات كورونا تقفز نصف مليون في يوم واحد والوفيات 1.17 مليون

إصابات كورونا تقفز نصف مليون في يوم واحد والوفيات 1.17 مليون

أبرز المواد
الولايات المتحدة: أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا و1060 وفاة

الولايات المتحدة: أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا و1060 وفاة

أبرز المواد
إعصار زيتا يضرب أمريكا ويقطع الكهرباء عن مليوني شخص

إعصار زيتا يضرب أمريكا ويقطع الكهرباء عن مليوني شخص

أبرز المواد

معلومات عن تهديدات تحيط بقادة في البنتاغون.. والسبب؟

معلومات عن تهديدات تحيط بقادة في البنتاغون.. والسبب؟
http://almnatiq.net/?p=916969
المناطق_وكالات

على الرغم من أن بعض المسؤولين في إيران أعلنوا سابقاً الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، عبر توجيه ضربات إلى قواعد أميركية في العراق قبل أشهر عدة، إلا أن معلومات استخباراتية أميركية حديثة أفادت بأن قادة في البنتاغون يتخذون الحيطة من تهديدات محتملة.

ونقلت شبكة “إن بي سي ” الأميركية الجمعة عن 5 من كبار المسؤولين الأمنيين، قولهم إن عسكريين ومسؤولين في أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، اطّلعوا أواخر الشهر الماضي على معلومات تشير إلى وجود تهديدات ضد كبار القادة في البنتاغون خلال تواجدهم على الأراضي الأميركية، وفي الخارج.

كما ألمح المسؤولون إلى أن التهديد الذي لا يزال قائماً، قد يكون انتقاماً محتملاً على اغتيال الولايات المتحدة لسليماني في يناير الماضي في حرم مطار بغداد.

روابط ذات صلة

إصابات كورونا تقفز نصف مليون في يوم واحد والوفيات 1.17 مليون

إصابات كورونا تقفز نصف مليون في يوم واحد والوفيات 1.17 مليون
الولايات المتحدة: أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا و1060 وفاة

الولايات المتحدة: أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا و1060 وفاة
إعصار زيتا يضرب أمريكا ويقطع الكهرباء عن مليوني شخص

إعصار زيتا يضرب أمريكا ويقطع الكهرباء عن مليوني شخص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*