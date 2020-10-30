وظائف إدارية لحملة الثانوية فما فوق في شركة طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال و النساء لحملة الثانوية العامة فما فوق بمسمى ممثل مبيعات المطار في جدة والرياض.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:
ممثل مبيعات المطار (مطار الملك خالد الدولي بالرياض).
ممثل مبيعات المطار (مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة).
ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية وشهادة الثانوية العامة فما فوق الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس.
معرفة أساسية في مجال خدمة العملاء وإجادة استخدام الحاسب الآلي ولغة إنجليزية جيدة ولا يشترط توفر الخبرة.
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