احدث الأخبار

وظائف إدارية لحملة الثانوية فما فوق في شركة طيران أديل
أبرز المواد
 معلومات عن تهديدات تحيط بقادة في البنتاغون.. والسبب؟
أبرز المواد
 إصابات كورونا تقفز نصف مليون في يوم واحد والوفيات 1.17 مليون
أبرز المواد
 الولايات المتحدة: أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا و1060 وفاة
أبرز المواد
 إعصار زيتا يضرب أمريكا ويقطع الكهرباء عن مليوني شخص
أبرز المواد
 زيادة قياسية يومية: أكثر من 23500 إصابة بـ كورونا في إسبانيا
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سمو أمير دولة الكويت
أبرز المواد
 الأرصاد: تأثر منطقتي مكة والمدينة بالعوالق الترابية
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي لأنقرة: العقوبات جاهزة للاستعمال فورا
أبرز المواد
 الاتحاد الأفريقي يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا
أبرز المواد
 “الداخلية” تواصل حملتها الإعلامية للتذكير بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 انتبهوا من الشتاء.. كورونا وصل بالشرق الأوسط لمنعطف خطر
أبرز المواد
وظائف إدارية لحملة الثانوية فما فوق في شركة طيران أديل

وظائف إدارية لحملة الثانوية فما فوق في شركة طيران أديل

أبرز المواد
معلومات عن تهديدات تحيط بقادة في البنتاغون.. والسبب؟

معلومات عن تهديدات تحيط بقادة في البنتاغون.. والسبب؟

أبرز المواد
إصابات كورونا تقفز نصف مليون في يوم واحد والوفيات 1.17 مليون

إصابات كورونا تقفز نصف مليون في يوم واحد والوفيات 1.17 مليون

أبرز المواد
الولايات المتحدة: أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا و1060 وفاة

الولايات المتحدة: أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا و1060 وفاة

أبرز المواد

وظائف إدارية لحملة الثانوية فما فوق في شركة طيران أديل

وظائف إدارية لحملة الثانوية فما فوق في شركة طيران أديل
http://almnatiq.net/?p=916970
المناطق_الرياض

أعلنت شركة طيران أديل عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال و النساء لحملة الثانوية العامة فما فوق بمسمى ممثل مبيعات المطار في جدة والرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

ممثل مبيعات المطار (مطار الملك خالد الدولي بالرياض).

ممثل مبيعات المطار (مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة).

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية وشهادة الثانوية العامة فما فوق الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس.

معرفة أساسية في مجال خدمة العملاء وإجادة استخدام الحاسب الآلي ولغة إنجليزية جيدة ولا يشترط توفر الخبرة.

روابط ذات صلة

معلومات عن تهديدات تحيط بقادة في البنتاغون.. والسبب؟

معلومات عن تهديدات تحيط بقادة في البنتاغون.. والسبب؟
إصابات كورونا تقفز نصف مليون في يوم واحد والوفيات 1.17 مليون

إصابات كورونا تقفز نصف مليون في يوم واحد والوفيات 1.17 مليون
الولايات المتحدة: أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا و1060 وفاة

الولايات المتحدة: أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا و1060 وفاة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*