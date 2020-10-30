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133 وظيفة للجنسين في شركات الرياض

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133 وظيفة للجنسين في شركات الرياض

133 وظيفة للجنسين في شركات الرياض
http://almnatiq.net/?p=916971
المناطق_الرياض

أعلنت غرفة الرياض عن طرح 133 وظيفة شاغرة للرجال والنساء خلال الاسبوع الحالي لحملة مختلف المؤهلات الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة بالمسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة – للرجال:

شركة الراجحي للتطوير المحدودة – للرجال( مدير الإدارة المالية والإدارية-مدير الإدارة الهندسية-مدير إدارة المرافق-مدير إدارة العقار).

شركة المأكولات السريعة البيك – للرجال : عضو فريق

شركة مجموعة البركات المحدودة – للرجال:(ممثل مبيعات-أخصائي موارد بشرية).

شركة الكربونات السعودية – للرجال: (فني ميكانيكا صناعية-فني كهرباء صناعية-محصل ديون-مسؤول مستودع).

الوظائف المتاحة – للنساء :

شركة العليان للخدمات الغذائية – للنساء: موظفة طاقم خدمة.

شركة مجموعة كابلات الرياض – للنساء: مهندس تقني-مهندس كيميائي-مهندس تخطيط-مخطط صناعي- مخطط صيانة -محاسب – مبرمج حاسب-مدخل بيانات-منسقة شحن-تنفيذي مبيعات وتسعير).

شركة مجموعة البركات المحدودة – للنساء: مندوبة مبيعات وتسويق.

شركة مهمه لدعم و تطوير الاعمال – للنساء: مطورة مواقع ومتاجر إلكترونية-أخصائية تسويق هاتفي-مسؤولة وسائل تواصل اجتماعية-صانعة محتوى.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php

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